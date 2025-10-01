 Aller au contenu principal
La fonte des glaciers suisses s'accélère, sous l'effet du changement climatique

information fournie par France 24 01/10/2025 à 17:43

Très touchés par le réchauffement climatique, les glaciers suisses ont perdu un quart de leur volume en seulement dix ans, alors que plus de 1100 d'entre eux ont disparu depuis 1970. Un recul qui s’inscrit dans une série de records enregistrés ces dernières années, avec des conséquences concrètes sur les réserves d'eau douce, le risque de déstabilisation des montagnes ou encore le tourisme.

Environnement

L'offre BoursoBank