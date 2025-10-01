Le réalisateur iranien Jafar Panahi a été emprisonné, a entamé une grève de la faim et est même allé jusqu’à vendre sa maison pour payer sa caution – tout cela pour défendre son droit de filmer. Lauréat de la Palme d'or à Cannes, il revient aujourd’hui avec "Un simple accident", un nouveau film inspiré de sa propre incarcération, choisi pour représenter la France aux Oscars – car il est co-produit par un producteur français. Dans ce numéro de "À l'Affiche", le cinéaste confie à Eve Jackson pourquoi, pour lui, chaque film mérite d’être tourné, quel qu’en soit le prix.
De la prison en Iran à la Palme d'or : Jafar Panahi se confie sur son film "Un simple accident"
