Le Paris SG espère surmonter les absences d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et désormais Khvicha Kvaratskhelia pour remporter le duel le plus enthousiasmant de ce début de saison contre le FC Barcelone de Lamine Yamal en Ligue des champions.
Ligue des champions: un PSG amoindri va défier le Barcelone de Lamine Yamal
