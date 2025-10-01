Au sommaire de ce numéro de "A l'Affiche" 100% cinéma, "Soundtrack to a Coup d'Etat" : à partir d’images d’archives, le réalisateur belge Johan Grimonprez s'intéresse à la façon dont les États-Unis et les puissances coloniales comme la Belgique ont cherché à camoufler la chute et l’assassinat en 1961 de Patrice Lumumba, premier ministre du Congo fraîchement indépendant. Le film montre aussi comment de célèbres jazzmen, à l'image de Louis Armstrong, ont été utilisés par les États-Unis pour détourner l'attention du coup d'État soutenu par la CIA.
Avec "Soundtrack to a Coup d'Etat", Johan Grimonprez revient sur l'assassinat de Patrice Lumumba
