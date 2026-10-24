Des affrontements ont lieu en fin de manifestation à Paris, à proximité de Porte de Vincennes. 110.000 personnes ont défilé à Paris, lors de la journée de mobilisation sociale pour le pouvoir d'achat et la défense des services publics. IMAGES
Paris : tensions en fin de cortège, des gaz lacrymogènes utilisés
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