Un spot anti-Black Friday dénonçant les pratiques de l'industrie textile a été projeté jeudi sur une façade parisienne proche du BHV à la veille de la date officielle de l'opération commerciale.
Paris: des images anti-Black Friday projetées près du BHV
