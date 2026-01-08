Plusieurs centaines d'agriculteurs se sont rassemblés jeudi devant l'Assemblée nationale, à Paris, après avoir chahuté la présidente, Yaël Braun-Pivet, venue leur annoncer une réunion pour écouter leurs doléances.
Paris: des centaines d'agriculteurs devant l'Assemblée nationale
