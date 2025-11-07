Des centaines de voitures font la queue à City of Industry, en Californie, pour recevoir des dons alimentaires. Les Etats-Unis sont entrés vendredi dans leur 38e jour de paralysie budgétaire, battant ainsi le record du plus long "shutdown" de l'histoire du pays.
Paralysie budgétaire: distribution d'aide alimentaire en Californie
