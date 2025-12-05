Cette semaine, nous accueillons Pierre Moscovici, qui quitte la présidence de la Cour des comptes française pour rejoindre la Cour des comptes européenne. Cet ancien député et commissaire européen tire la sonnette d’alarme sur l’état des finances de la France et appelle l’Union européenne (UE) à être unie face au plan de paix des États-Unis pour l’Ukraine.
P. Moscovici : "L'UE doit aller jusqu'au bout dans sa volonté d'utiliser les avoirs russes gelés"
