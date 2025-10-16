Louise Dupont reçoit David Diop, l’auteur de "Frères d’âme", Prix Goncourt des lycéens et lauréat du International Booker Prize. Il de retour avec "Où s’adosse le ciel" (éd. Julliard), un roman dense et poétique qui relie l’Égypte antique au Sénégal du XIXᵉ siècle, à travers deux récits d’exil et de transmission. Entre épopée initiatique et fresque mythologique, l’écrivain explore les liens entre les civilisations égyptiennes et africaines et raconte la mémoire collective du continent.
"Où s'adosse le ciel", de David Diop : une épopée de l’Égypte ancienne au Sénégal
