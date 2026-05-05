Washington et Téhéran se livrent à une bataille de mots autour de l'opération américaine visant à permettre aux navires marchands de quitter le golfe Persique. Qui contrôle vraiment le détroit d'Ormuz ? On va plus loin avec Niagalé Bagayoko et Bruno Daroux.
Ormuz: guerre d'intox Iran/Etats-Unis ?
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