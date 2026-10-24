Deux blindés Centaure stationnés devant le palais des congrès CO'Met, arène de 10.000 places à Orléans (Loiret), où Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, tiendra son meeting de campagne dimanche. IMAGES
Orléans: deux blindés Centaure devant le palais des congrès Co'Met
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