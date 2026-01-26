C’est une première historique : l’argent franchit les 100 dollars l’once et s’impose comme le métal star de 2026. De son côté, l’once d’or a franchi un nouveau record historique en dépassant les 5 100 dollars. Jusqu’où peut aller cette folle ascension des métaux précieux ?L'analyse de Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Ecorama du 26 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Or et argent, champions 2026 des placements ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
