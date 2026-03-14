Déjà primé au festival du film d'animation d'Annecy et aux César le mois dernier, le film français d'animation Arco est en compétition aux Oscars dimanche. A deux jours du verdict, entretien avec son réalisateur Ugo Bienvenu, et son co-scénariste Félix de Givry.
Pour le réalisateur d'Arco, ce serait un "miracle absolu" de remporter un Oscars.
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro