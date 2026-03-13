Le curateur camerounais Bonaventure Soh Bejeng Ndikung prépare à Berlin l’exposition “Tirailleurs: Trials and Tribulations”, consacrée à l’histoire et à la mémoire des soldats africains engagés dans les armées coloniales européennes. À travers des œuvres contemporaines, des archives et des performances, l’exposition interroge la place des tirailleurs dans l’histoire européenne et les enjeux de mémoire autour du corps africain. Invité du Journal de l’Afrique, il revient sur ce projet ambitieux et sur le rôle de l’art pour revisiter les récits historiques.
Tirailleurs africains : l’exposition de Bonaventure Soh Bejeng Ndikung à Berlin
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