"Face à la guerre en cours, la position de la France est purement défensive, la France continuera de faire preuve de sang-froid, de calme", déclare le président français Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse à l'Elysée alors qu'un militaire français a été tué et six autres blessés dans une attaque de drone dans la région d'Erbil, au Kurdistan irakien, premier décès au sein de l'armée française dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient. SONORE
Mort d'un soldat: "la position de la France est purement défensive" (Macron)
