Comme chaque année, sa sortie est attendue avec autant d'excitation que de fébrilité par les grands chefs. Le guide Michelin 2026, référence majeure pour le monde de la gastronomie comme pour le grand public, livrera son verdict lundi prochain. La liste des rétrogradés a déjà été dévoilée; parmi eux le restaurant l'Ambroisie de la Place des Vosges, le plus ancien triplé étoilé de Paris, perd un macaron. Le directeur du Guide Michelin Gwendal Poullennec était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Gwendal Poullennec : "les chefs expriment de plus en plus leur personnalité à travers leur cuisine"
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