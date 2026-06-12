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OpenAI prépare son IPO, Quobly lève 115 millions d’euros, Alta Ares accélère dans la défense

information fournie par Ecorama 12/06/2026 à 14:00

Au programme du Journal de la Tech cette semaine : OpenAI officialise son projet d’introduction en Bourse quelques jours après Anthropic, dans un contexte marqué par la plus grande vague d’IPO technologiques de l’histoire. On revient également sur la levée de fonds de 115 millions d’euros de la startup française Quobly, qui développe un ordinateur quantique basé sur les semi-conducteurs avec le soutien de STMicroelectronics. Autre opération remarquée : Alta Ares, spécialiste de la détection de drones et de missiles par intelligence artificielle, qui lève 50 millions d’euros pour accélérer son développement dans un contexte géopolitique favorable au secteur de la défense. Enfin, après plus de dix ans à la tête de Back Market, Thibaud Hug de Larauze passe le relais opérationnel, tandis qu’Emmanuel Macron s’apprête à participer à son dernier VivaTech en tant que Président de la République. Les explications de Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness. Ecorama Tic Tech du 11 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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