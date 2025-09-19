Entre fantasmes et réalités économiques, la fameuse taxe Zucman est au coeur des débats. Justice fiscale ou bombe économique, cette taxe prélevée à hauteur de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros concernerait 1 800 foyers français. Comment cette mesure, qui vise à rétablir un peu d'équité dans la contribution des plus fortunés, pourrait réellement impacter la France et ses entrepreneurs ? On démêle le vrai du faux dans "On va pas se fâcher" avec Olivier Babeau, président de l'institut Sapiens, essayiste et professeur à l'université de Bordeaux, et Cyprien Boganda, journaliste et chef adjoint de la rubrique éco-social à l'Humanité. Ecorama 19 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
"On va pas se fâcher" : Qui ment sur la taxe Zucman ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro