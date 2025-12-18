 Aller au contenu principal
Des frappes israéliennes touchent le sud du Liban

information fournie par AFP Video 18/12/2025 à 11:21

Des frappes israéliennes touchent une zone montagneuse à la périphérie du village d'al-Qatrani, dans le district de Jezzine, dans le sud du Liban. L'aviation israélienne a lancé jeudi matin une série de raids contre le sud et l'est du Liban, selon l'agence de presse officielle libanaise, Israël affirmant viser des infrastructures du Hezbollah pro-iranien. IMAGES

Proche orient
