Des frappes israéliennes touchent une zone montagneuse à la périphérie du village d'al-Qatrani, dans le district de Jezzine, dans le sud du Liban. L'aviation israélienne a lancé jeudi matin une série de raids contre le sud et l'est du Liban, selon l'agence de presse officielle libanaise, Israël affirmant viser des infrastructures du Hezbollah pro-iranien. IMAGES
Des frappes israéliennes touchent le sud du Liban
