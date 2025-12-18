Des policiers espagnols pénètrent dans un laboratoire situé près de la zone où des sangliers morts de la peste porcine africaine ont été découverts près de Barcelone, dans le cadre de l'enquête judiciaire visant à déterminer l'origine de l'épidémie. IMAGES
Peste porcine : la police espagnole perquisitionne un laboratoire
