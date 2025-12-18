 Aller au contenu principal
L'île grecque de Lesbos, symbole de la crise migratoire en Europe

information fournie par France 24 18/12/2025 à 13:13

Depuis plus d’une décennie, l’île grecque de Lesbos incarne à la fois la crise migratoire européenne et les tensions d’une politique de plus en plus restrictive. Ce territoire proche de la Turquie, qui fut en 2015 une porte d’entrée majeure vers l’Union européenne, a vu les arrivées de migrants se réduire drastiquement, tandis que l’Europe renforce ses barrières et externalise le contrôle des frontières. Reportage de Mortaza Behboudi.

L'offre BoursoBank