Des centaines d'agriculteurs du Bassin parisien stationnent leurs tracteurs devant l'Assemblée nationale depuis mardi matin pour faire entendre leurs voix aux députés.
"On ne veut pas crever en silence": le cri des agriculteurs devant l'Assemblée nationale
