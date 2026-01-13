Après un week-end de manifestations et de répression, une mobilisation pro-régime s’est déroulée ce lundi à Téhéran. Au même moment, la République islamique dit se préparer «à la guerre». Alors est-ce que Donald Trump va intervenir en Iran ?
Iran : qui exerce réellement le pouvoir ?
