Dans les villages chrétiens du sud du Liban, les habitants vivent sous la menace des combats, pris sous les feux croisés d'Israël et du Hezbollah mais sont déterminés à rester malgré les difficultés.
"Nulle part où aller": les villages chrétiens du sud du Liban au-milieu de la guerre
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