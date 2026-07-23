La forêt d'Ermenonville (Oise) est le premier site des Hauts-de-France à disposer, depuis le début de l'été, d'une placette hydrique, point de mesure hebdomadaire du niveau de sécheresse de la végétation. Mis en place en 1996, le dispositif n'existait historiquement que dans le pourtour méditerranéen. Chaque semaine, des agents de l'ONF y mesurent la teneur en eau des végétaux afin de mieux prévoir le risque d'incendie.
Dans les forêts, l'ONF mesure la sécheresse des végétaux pour prévenir les incendies
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