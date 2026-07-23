eux tramways sont entrés en collision mercredi matin sur le célèbre pont Erasme de Rotterdam, aux Pays-Bas, faisant une quinzaine de blessés, d'après les autorités, dont un grave.
Rotterdam: une collison entre deux trams sur le pont Erasme fait au moins 15 blessés
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