Des flocons tombent sur la butte Montmartre et la basilique du Sacré-Coeur dans le nord de Paris, recouvrant les toits, les rues et les squares d'une couche de neige, alors qu'un nouvel épisode de neige et verglas touche le nord et l'ouest de la France. IMAGES
Nouvel épisode de neige et verglas: Montmartre sous un manteau blanc
