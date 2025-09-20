En RD Congo, un nouveau contingent de l’AFC/M23 a été présenté lors d’une cérémonie organisée dans son centre de formation au nord de Goma. Des images ont fait le tour des réseaux sociaux… et qui laisse craindre une escalade de violences dans l’est congolais.
Nouveau contingent de l'AFC/M23 présenté: crainte d'une escalade de tensions dans l'est
