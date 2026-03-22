Se dirige t-on vers une riposte tchadienne contre le Soudan voisin ? Une question légitime quelques jours après une frappe de drone qui a fait au moins 19 morts à Tiné dans l'Est du pays. Un bombardement venu du Soudan qui a placé l'armée tchadienne en état d'alerte maximale. Gassim Chérif Mahamat ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien était l'invité du journal de l'Afrique.
"Nous allons répondre (au Soudan) graduellement en fonction de la menace" Gassim Chérif Mahamat
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro