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"Nous allons répondre (au Soudan) graduellement en fonction de la menace" Gassim Chérif Mahamat

information fournie par France 24 22/03/2026 à 22:16

Se dirige t-on vers une riposte tchadienne contre le Soudan voisin ? Une question légitime quelques jours après une frappe de drone qui a fait au moins 19 morts à Tiné dans l'Est du pays. Un bombardement venu du Soudan qui a placé l'armée tchadienne en état d'alerte maximale. Gassim Chérif Mahamat ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien était l'invité du journal de l'Afrique.

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