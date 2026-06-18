Direction Bunia, capitale de la province de l’Ituri, dans l’est de la RDC, la province la plus touchée par l’épidémie d’Ebola. La riposte contre le virus est en cours. En première ligne face à cette épidémie : le personnel soignant, qui se sent de plus en plus désemparé.
Nos correspondants suivent les soignants en première ligne de l'épidémie d'Ebola
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