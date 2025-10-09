L'arrestation très musclée d'une jeune femme à Madagascar par un homme portant un gilet pare-balle de la gendarmerie fraçaise a enflammé les réseaux sociaux dans le pays ces derniers jours. Certains internautes affirment que des militaires francais sont déployés sur l'île pour réprimer le mouvement de colère de la population. Mais en réalité, le gendarme est bien malgache.
Non, la gendarmerie française ne réprime pas les manifestations à Madagascar
