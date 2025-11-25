Le vice-président du RN, Sébastien Chenu, a évoqué mardi le nouveau service national volontaire que devrait proposer Emmanuel Macron, plaidant, de son côté, pour "un service militaire obligatoire de trois mois pour les garçons et les filles".
Le vice-président du RN défend un service militaire obligatoire de trois mois
