Non, des vidéos ne montrent pas l’arrivée de bateaux de la flottille à Gaza

information fournie par France 24 02/10/2025 à 21:33

La publication fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux : vidéos à l’appui, elle assure que des bateaux de la flottille pour Gaza auraient accosté dans l’enclave palestinienne. Problème : ces vidéos n’ont pas été tournées à Gaza et ont été générées par l’intelligence artificielle. Décryptage dans Info Intox avec Jules BOITEAU.

