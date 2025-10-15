Des milliers de scouts du Hezbollah sont accusés d’avoir effectué un salut nazi lors du 40e anniversaire de leur mouvement en hommage à Hassan Nasrallah. Les vidéos sont authentiques mais le geste effectué n’a rien de commun avec celui des nazis.
Non, ces scouts libanais n’ont pas fait un salut nazi
