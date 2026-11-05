Les géants japonais du divertissement Nintendo et Sony abordent la cruciale période des fêtes de fin d'année en misant sur la sortie des jeux "Zelda: Ocarina of Time" et "GTA VI" sur leurs consoles respectives pour soutenir leurs résultats, dans un contexte macroéconomique tendu.
Nintendo et Sony misent sur Zelda et GTA VI pour doper leurs fêtes de fin d'année
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