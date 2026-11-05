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Nintendo et Sony misent sur Zelda et GTA VI pour doper leurs fêtes de fin d'année

information fournie par AFP Video 05/11/2026 à 16:45

Les géants japonais du divertissement Nintendo et Sony abordent la cruciale période des fêtes de fin d'année en misant sur la sortie des jeux "Zelda: Ocarina of Time" et "GTA VI" sur leurs consoles respectives pour soutenir leurs résultats, dans un contexte macroéconomique tendu.

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