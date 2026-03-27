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Nice: Eric Ciotti arrive pour le Conseil municipal d'installation

information fournie par AFP Video 27/03/2026 à 09:59

Eric Ciotti arrive à la mairie de Nice pour le Conseil municipal d'installation après son élection à la tête de la ville. IMAGES

Municipales 2026
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