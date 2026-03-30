Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche avoir ordonné à l'armée israélienne "d'étendre la zone de sécurité" dans le sud du Liban, où elle mène des opérations contre le Hezbollah pro-iranien.
Netanyahu ordonne à l'armée israélienne d'"étendre la zone de sécurité" dans le sud du Liban
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