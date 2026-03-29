L’Afrique victime collatérale de la guerre au Moyen-Orient. Une pénurie de médicaments menace le contient qui importe plus de 70% de ses médicaments principalement d'Inde et de Chine. En cause, le blocage du détroit d’Ormuz qui rallonge les trajets et augmente le coût du transport.
Conséquences du blocus sur le détroit d'Ormuz : l'accès aux médicaments menacé en Afrique
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