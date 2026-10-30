Dans un entretien à France 24, l’ancien Premier ministre israélien Eoud Barak estime que Benjamin Netanyahu “n’a pas gagné” les élections mais qu’il “a perdu, et de loin”. Pour lui, son rival Gadi Eisenkot devrait s’allier aux partis arabes. Il laisse entendre que les accusations de financement qatari d’un parti arabe visent à détourner l’attention du Qatargate, et juge Netanyahu prêt à frapper l’Iran pour rester au pouvoir.
“Netanyahu n’a pas gagné, il a perdu, et de loin”, dit l’ex-Premier ministre israélien Ehud Barak
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