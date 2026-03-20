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Netanyahu déclare que le "chantage" de l'Iran avec le détroit d'Ormuz ne fonctionnera pas

information fournie par AFP Video 20/03/2026 à 16:29

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé jeudi que toute tentative de l'Iran de fermer le détroit d'Ormuz est vouée à l'échec. Il a aussi nié avoir "entraîné" les Etats-Unis dans la guerre contre l'Iran.

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