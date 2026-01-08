Dans le brouillard et sous les flocons, un convoi de véhicules jaunes avance lentement pour dégager les pistes. À l'aéroport de Paris-Orly, les volontaires de l'équipe d'hiver défiaient mercredi une neige "exceptionnelle", tombée sur la France depuis le matin.
Neige à Paris-Orly, tout le monde à bord pour l'opération dégivrage
