Les compagnies aériennes doivent réduire de 15% le nombre de leurs vols dans les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly en raison d'importantes chutes de neige sur la région parisienne, annonce le ministre français des Transports.
Neige: - 15% des programmes de vol dans les aéroports parisiens (ministre)
