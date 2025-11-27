Le député Rassemblement national Laurent Jacobelli dénonce un projet "radical", "probablement inopérant" et "pas à la hauteur de l’enjeu", avant le vote prévu à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à nationaliser l'aciériste ArcelorMittal.
Nationalisation d’ArcelorMittal: le texte "pas à la hauteur de l'enjeu" selon Jacobelli (RN)
