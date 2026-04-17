Un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Hezbollah au Liban est entré en vigueur vendredi matin, après avoir été annoncé par Donald Trump, qui a dit vouloir organiser une rencontre entre les dirigeants des deux pays.
Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban entré en vigueur
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