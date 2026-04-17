À 20 ans, Eunice s'est lancée dans une carrière d'avenir : accompagnante éducative et sociale (AES). Selon une étude, jusqu'à 200.000 emplois supplémentaires seront nécessaires en 2050 pour prodiguer des soins aux personnes âgées en perte d'autonomie.
Les AES, ces accompagnants rares et précieux auprès des seniors
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro