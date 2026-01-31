Quelques centaines de personnes s'élancent de Port-Royal, à Paris, en soutien au peuple iranien. Des personnes tenant des pancartes et des photos se réunissent avant de marcher en silence vers la place de la Sorbonne, après la répression meurtrière des manifestations en Iran ces dernières semaines.
À Paris, une marche silencieuse en soutien au peuple iranien
