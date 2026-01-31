Rendez-vous avec le rappeur Timar, à l’occasion de la sortie de son album "Requiem". En quelques années, Timar a réussi à s’imposer comme le nouveau rookie star du rap français. Dans cet épisode, Roga Roga offre la vidéo surprise.
Timar, à cœur ouvert
