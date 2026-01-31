Des milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans les rues de Minneapolis vendredi pour exprimer leur colère face à la politique migratoire répressive du président Donald Trump. D'autres rassemblements similaires se sont tenus à travers les Etats-Unis, notamment à Boston, sur la côte est.
A Minneapolis, "nous serons connus comme la ville qui s'est battue pour la liberté"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro