Avec 13.000 tonnes de vêtements collectés chaque année, le centre de tri du Relais de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) fait face à une nette augmentation de quantité de textile, notamment dû à l'arrivée de la fast-fashion.
Le plus grand centre de tri du Relais de France croule sous les vêtements
